مشاركة فيلم «النهاردة يوم جميل» لـ هنا شيحة في مهرجان روتردام

أعربت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بحضور فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر الجاري، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان علي دعوتها كضيف شرف في حفل الافتتاح.

هنا شيحة تشارك في مهرجان روتردام

وقالت هنا شيحة، إنها فخورة بعرض فيلمها «النهارده يوم جميل»، ضمن فعاليات المهرجان يوم 6 سبتمبر، «أنا أؤمن بالقوى الناعمة للفن وبالرسالة التي يؤديها في رصد وجع المجتمع ومشاكله وإلقاء الضوء عليها، فقضية سميحة التي قدمتها في الفيلم غاية الأهمية لأنها تلقى الضوء على العنف ضد النساء»

وأضافت، «الفن مرتبط بالمشاعر فهي المنفذ الأول للتنفيس عن صراعات وأزمات المجتمع خاصة المرأة وما تواجه من عنف، وهُنا تأتي مسؤلية الفنان ودوره في تشكيل الوعي المجتمعي».

وختمت حديثها قائلة: «السينما مرآة المجتمع وعندما يصرخ المجتمع نري صدى ذلك من خلال السينما، كما أنها لغة عالمية تجمعنا، وتجعلنا نتواصل وتكسر حاجز اللغة وجعلها لغه عامة للتعبير، وأنا سعيدة جدا ومتشوقة لرؤيتكم في الدورته الـ23 بروتردام».

وقررت إدارة مهرجان الفيلم العربي بروتردام، تكريم الفنانة ليلى علوي والفنان جمال سليمان، في دورة هذا العام تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المثمرة، ويحتفل بذكرى مرور 100 عام على وفاة الملحّن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص.

كما سيتم تكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وهو الملحّن الأول لعام 2021 في هولندا، وسيقوم بتقديم مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من أعمال سيد درويش، وفي الجزء الثاني من الحفل، سيقدم الفنان زكرياء غفولي أداءً مميزًا يجمع بين الموسيقى التقليدية وعناصر البوب الحديثة، ليأخذ الجمهور في رحلة عبر المشهد الموسيقي العربي، وذلك خلال هذه الليلة الاستثنائية التي ستشهد تكريمًا لتراث وفنون العالم العربي.

برنامج مهرجان روتردام للفيلم العربي

ويضم برنامج المهرجان هذا العام 39 فيلمًا، منها 21 فيلم طويل و18 فيلم قصير، من إنتاج 11 دولة عربية، بالإضافة إلى شراكات إنتاجية مع 8 دول غربية.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان من المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي، والفنانة المصرية داليا البحيري، والمنتج السعودي صالح فوزان، وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المنتج السينمائي المصري صفي الدين محمود، والمخرج المغربي سعيد ازر، والمخرجة الهولندية دوفي رييس، وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة من الفنانة المغربية نسرين الراضي، والسيناريست المصري محمد عبد الخالق، والفنانة التونسية مريم الفرجاني.