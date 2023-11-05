مساعد وزير الداخلية الأسبق: تصريحات الوزير الإسرائيلي دليل على احتفاظ بلاده بالسلاح النووي

قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن إمكانية استخدام السلاح النووي في قطاع غزة، دليل على احتفاظ إسرائيل بالسلاح النووي بالفعل، ولا يمكن لهذا التصريح أن يكون تكهنًا بل واقع ملموس.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشراكة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعطي الدوافع الكاملة لإعلان ذلك التصريح، ولا يمكن لأي شخصية مسؤولة أو حتى مسؤول سابق أن يقول هذه التصريحات أو يدعي هذا الادعاء إطلاقًا إلا إذا كان موجهًا للخروج والإدلاء بهذه التصريحات أو متأكد وعلى يقين بوجود السلاح النووي لدى إسرائيل.

عملية طوفان الأقصى جعلت أفعال إسرائيل غير مُتزنة

ويرى اللواء أشرف أمين، أن عملية طوفان الأقصى نتائجها لا زالت موجودة في الداخل الإسرائيلي، وهو ما يجعلهم غير متزنين في أفعالهم، وكل ما يستطيعون فعله في الوقت الحالي هو قتل الأطفال والنساء، وما فعله الوزير الإسرائيلي في ذلك التوقيت أراد منه إرسال رسالة معينة تؤكد وجود السلاح النووي، وهذه رسالة ليست للفصائل الفلسطينية فقط بل للعالم كله.