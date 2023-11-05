التحالف الوطني: 60 قافلة مساعدات تنهي إجراءات دخول غزة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن هناك 24 شاحنة دخلت إلى غزة اليوم عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن هناك 60 شاحنة أخرى تنهي إجراءاتها تمهيدا لدخول القطاع، وذلك في إطار استمرار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمد جسر بري متواصل من المساعدات يستهدف إرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى.

القطاع يحتاج ما يزيد على 500 شاحنة يوميا

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في تصريح لـ«الوطن»، أن القطاع يحتاج في ظل الظروف الراهنة إلى ما يزيد على 500 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن القوافل تتضمن ألبان للأطفال، كميات كبيرة من الملابس والأغطية، تكفي لدعم أكثر من 650 ألف مشرد ونازح تم قصف منازلهم من قبل الاحتلال.

إرسال قاطرة محملة بأكثر من 500 طن مواد غذائية إلى معبر رفح

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يواصل لليوم الثاني على التوالي، إرسال القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد على 14 طنا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت إلى سقوط المئات من الضحايا.