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الخارجية: مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل على انحراف صناع القرار بإسرائيل

كتب:

أ ش أ
10:24 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
السفير أحمد أبو زيد

السفير أحمد أبو زيد

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية.

خطاب العنف والكراهية 

وأضاف المتحدث الرسمي في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد، أنه على المجتمع الدولي التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية، العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل.

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