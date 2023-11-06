«العناني»: تصريحات دولة الاحتلال حول استخدام النووي أحرجتها أمام العالم

قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو ينتمي لحزب عوتسما يهوديت المتطرف الذي يمثل الصهيونة المتطرفة، مؤكدا أنه لأول مرة في دولة الاحتلال منذ نشأتها من 75 سنة، تسيطر الحكومة اليمنية الدينية على الحكم حيث يوجد عدة وزراء متطرفين من بينهم وزير المالية والتراث ووزير الأمن الداخلي.

اعتراف بامتلاك الاحتلال سلاح نووي

وأضفا «العناني» لـ «الوطن»، أن دعوات الوزير تكشف أن دولة الاحتلال تملك سلاحا نوويا، خاصة أن برنامجها غير معلن وليس لأسباب سلمية كما أوضح من الحديث، وتسعى لإيقاف امتلاك أي دولة في الشرق الأوسط للسلاح النووي حتى وإن كان لأغراض سلمية.

تصريحات عنصرية

وتابع عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: «التصريحات عنصرية وتحمل رسائل للجانب الفلسطيني للتهجير في أقرب وقت حتى لا يتم استخدام النووي ضدهم ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية، والتصريحات أحرجت دولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي وتخطى الأمر القضاء على حركات المقاومة الفلسطينية وأظهر ودولة الاحتلال بأنها دولة غازية لذا خرجت دولة الاحتلال تعلن إيقاف هذا الوزير وتحاول إقالته».