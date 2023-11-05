تبدأ بإسرائيل.. تقارير إعلامية: رئيس CIA يزور الشرق الأوسط

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن تقارير إعلامية أمريكية، كشفت عن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إلى المنطقة، وفقا لنبأ عاجل أوردته القناة.

تبدأ بإسرائيل لتكثيف الجهود حول قضية المحتجزين لدى حماس

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن زيارة رئيس الوكالة الاستخباراتية الأمريكية، تبدأ بإسرائيل، لتكثيف الجهود حول قضية المحتجزين لدى حماس.

لقاء رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالجهاز الأمني الإسرائيلي

ومن المقرر أن يلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كبار المسؤولين بالجهاز الأمني الإسرائيلي ويتوجه إلى دول أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استقبال إصابتين حرجتين للغاية برصاص جنود الاحتلال في مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

واعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة، 36 عاما، من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.