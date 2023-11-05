تقرير يكشف حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال 30 يوما.. مصر الأعلى

كشف تقرير رصد حجم المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، من دول ومنظمات، سواء العربية أو الأجنبية، أنَّ مصر تأتي في مقدمة الدول المانحة للمساعدات للقطاع، بحجم مساعدات بلغ 5,208 طن، والتي تراوحت بين المساعدات الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الهلال الأحمر، فإنَّ إجمالي حجم المساعدات التي قدمها العالم لغزة على مدار 30 يوما، تمثل مدة الحرب منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، بلغ حوالي 301.4 طن من 6 منظمات، وهي كالتالي: «الهلال الأحمر الجزائري 60 طن، والهلال الأحمر العراقي 18 طنا، والكويتي 117.4 طن وهو الأعلى من حيث حجم المساعدات، والجمعية الكويتية للإغاثة نحو 31 طن، والاتحاد الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 45 طنا، وأطباء بلا حدود 30 طن».

وتضمن التقرير رصداً لحجم المساعدات المقدمة إلى غزة من 26 دولة مانحة، أبرزها دولاً مثل تركيا التي قدمت مساعدات إنسانية إلى القطاع بحجم 203,6 طن، والإمارات 22,5 طن، والهند 38 طن، والبحرين 79 طن، وباكستان 81 طن، ودولاً أولاروبية مثل بريطانيا بحجم مساعدات بلغ 56,3 طن، وروسيا 55 طن، وفرنسا 33,8 طن.