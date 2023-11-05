مساعد «الخارجية» الأسبق: مصر تعاملت بإنسانية مع حرب غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ شعور مصر بالمسؤولية تجاه القضايا الإقليمية، وتحديداً القضية الفلسطينية، في قمته خاصةً مع حجم المأساة غير المسبوق في غزة والأراضي المحتلة، مؤكداً أنَّ الدبلوماسية المصرية في قمة تحركاتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية، وتجلى ذلك في محاولة إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار والتحدث بلغة واضحة.

«حجازي»: العدو ارتكب حماقة أخلاقية وإنسانية بقتل المدنيين في غزة

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» للإعلامية لُبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ العدو ارتكب حماقة أخلاقية وإنسانية بجرائمه بحق المدنيين في غزة، دون أن يقضي على الفصائل الفلسطينية، وذلك بسبب ذهنية العدو الانتقامية التي تفاقمت بعد أحداث 7 أكتوبر، في ظل وجود اليمين المتطرف في حكومته وهو صاحب قيم ومبادىء منحطة.

العدو يريد تحسين صورته أمام شعبه

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «منذ اليوم الأول، والعدو يعلم أنَّ الفصيل المُراد بالعدوان مختبئا تحت الأرض، لكنه أراد تحسين صورته أمام شعبه بعدما أخل بمبدأ تحقيق الأمن والاستقرار يوم 7 أكتوبر، من خلال استخدام القوة العسكرية المفرطة وقصف غزة واستهداف المدنيين، خاصةً مع فشله في الحوار حول الرهائن وعدم قدرته القضاء على المقاومة».