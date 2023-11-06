خبير: تصريح وزير التراث الإسرائيلي الهدف منه تخويف سكان غزة للهجرة

كشف العميد محمود محيي الدين، خبير الأمن القومي، أنَّ تصريحات الوزير المتطرف مقصودة، وجرى تكليفه بإطلاق التصريح لتخويف سكان القطاع ودفعهم للنزوح والهجرة.

انزلاق العالم للحرب العالمية الثالثة

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، للإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «ON»، أنَّه ماذا لو استخدمت دولة الاحتلال السلاح النووي، سيعني ذلك انزلاق العالم للحرب العالمية الثالثة وتصريحات رئيس وزراء صربيا تؤكد ذلك.

وتابع: «جميعاً يعلم أن إسرائيل محكومة من أجهزة أمنية وأنه من الصعب أن يخرج وزير بمثل هذه التصريحات دون أن تكون الحكومة عارفة بها وهدفها تخويف سكان غزة».

وواصل: «استدعاء هذا الوزير المهمش من قبل الحكومة الاسرائيلية الذي ليس لديه معرفة بخطط الحكومة العسكرية للإدلاء بمثل هذا التصريح هدفه إخافة سكان القطاع لدفعهم للنزوح أو الهجره من أراضيهم لمكان آخر».