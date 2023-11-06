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الملك عبدالله الثاني: أنزلنا مساعدات جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة

كتب:

يارا أشرف
02:06 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
العاهل الأردني

العاهل الأردني

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنزلنا مساعدات جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة، جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ‏أن آلة الحرب الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك تزامنا مع غارات الطائرات الحربية.   

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.

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