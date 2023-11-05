رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون: الأحداث الأخيرة في غزة أظهرت قوة «القاهرة الإخبارية»

قال الكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إن الإشادة التي تتلقاها قناة القاهرة الإخبارية أصبحت من المواطنين، إذ بدأت هادئة، وعبرت عن نفسها جيدا، وصنعت المشروعات الإعلامية الكبرى التي تليق بها في الأحداث المهمة.

«حنفي»: الإشادة بالقاهرة الإخبارية أصبحت من المواطنين

أضاف «حنفي»، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «ظهرت بشكل قوي جدا في حرب أوكرانيا، وفي حرب فلسطين ظهر مدى قوتها، وهي القوة التي جعلت وسائل إعلام أجنبية تنقل عنها».

معظم الانفرادات مأخوذة من قناة القاهرة الإخبارية

وتابع رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون: «معظم الفيديوهات القصيرة والانفرادات في الأخبار، مأخوذة من قناة القاهرة الإخبارية، لأسباب كثيرة، منها شبكة المراسلين القوية في أماكن الأحداث، والأماكن التي تحرك الأحداث، أما الانتصار الحقيقي، فهو أن ينقل المواطنون عنها، حيث عبرت جيدا عنهم، لذلك نقلوا عنها».