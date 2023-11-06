القاهرة الإخبارية: المستشفى الأردني بغزة كانت مهددة بالتوقف الكامل عن العمل

طالب الأردن، المجتمع الدولي بوقف قصف تجمعات النازحين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن المستشفى الأردني بغزة لم تتوقف عن العمل منذ افتتاحه لكنها كانت مهددة بالتوقف الكامل عن العمل، موضحة أن الإمدادات شملت موادا ومستلزمات طبية.

وأكدت القناة، أن الاحتلال يعمل على تقطيع الطرق بين مناطق ومحافظات قطاع غزة ويكثف غاراته على رفح والزوايدة، كما يواجه كلا من حي النصر والمنطقة الوسطى من وادي غزة قصفا عنيفا من قبل قوات الاحتلال، ويتعرض محيط مستشفى القدس لأحزمة نارية.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ‏أن آلة الحرب الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك تزامنا مع غارات الطائرات الحربية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.