أسباب خصم الرصيد من العدادات الكهربائية مسبقة الدفع بالوحدات المغلقة

في بعض الأحيان يتعرض بعض المواطنين من مستخدمي العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، إلى خصم مبلغ مالي من العداد الكهرباء، رغم أن صاحب العداد أغلق العين المملوكة له، وعدم استخدامه للكهرباء في المنزل طوال الفترة، لأسباب تعود له.

ونستعرض الإجابة على التساؤل الذي يطرحه عدد من ملاك الوحدات المغلقة، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أسباب خصم الرصيد من شحن عداد الكهرباء

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسباب خصم الرصيد من شحن عداد الكهرباء، حتى حالة غلق العين المملوكة.

حالة التقسيط وخدمة العملاء

1- يتم تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع للمشتركين بنظام التقسيط على فترة تصل لـ24 شهرًا، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم الميكانيكي بآخر مسبق الشحن، ويُخصم القسط المقرر مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيهًا شهريًا.

2- حالة توقف استهلاك المشترك بسبب غلق العين المملوكة له، يخصم العداد في نهاية كل شهر تلقائيًا، نتيجة لقراءة العداد «صفر»، ويكون الخصم قيمته 9 جنيهات كل شهر.

3- يُخصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد المواجد في العداد بنهاية كل شهر، وتتحدد تلك القيمة وفقًا الشرائح المختلفة.