في بعض الأحيان يتفاجأ عدد كبير من المواطنين بأعطال في عداد الكهرباء، ويتساءلون عن كيفية التعامل معها وهل يقع عليهم غرامات، لإصلاح أو تركيب عداد جديد في حالة تلف القديم، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات الإبلاغ عن أعطال العداد الكهربائي لإصلاحه أو تغييره.

غرامه التأخير عن الإبلاغ عن إعطال العداد الكهربائي

كانت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابعة لشركة توزيع كهرباء بالبحيرة، أعلنت أن شركات الكهرباء تتعامل مع حائز العين، وعلى العميل التوجه للهندسة أو الإدارة التابع لها ويقوم بالإبلاغ عن العطل الموجود في العداد أو نوع التلف، وبعدها تقوم الشركة المعنية بفحص العداد المبلغ عنه، وحالة وجود التلف يتم إصلاحه، وتقدير للاستهلاك عن فترة التلف.

خطوات الإبلاغ عن عطل العداد الكهربائي

1- يتوجه العميل لشركة توزيع الكهرباء محل السكن.

2- يقوم المشترك بملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته، وإرفاق لبطاقة الشخصية.

3- يقوم العميل بالتقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

4- يدفع المشترك الرسوم السداد بـ195 جنيها الخاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.