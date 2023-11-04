خريطة قطع الكهرباء 7 ساعات في سوهاج غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، قطع الكهرباء غدا الأحد لمدة 7 ساعات، وفقا للإشارة الواردة من كهرباء طهطا، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء طهطا.

مواعيد قطع الكهرباء غدا

وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مواعيد قطع الكهرباء غدا الأحد، بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بداية من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا لمدة 7 ساعات، لإجراء الصيانة الدورية.

أماكن انقطاع الكهرباء غدا

وأفادت الوحدة المحلية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج بأماكن قطع الكهرباء غدا الأحد بقرية شطورة والقرى والنجوع التابعة لها.

انقطاع التيار الكهربائي غدا

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بالأماكن المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي غدا الأحد بتدبير احتياجاتهم فترة الانقطاع، وتوفير مغذي بديل خاصة أصحاب المستشفيات والمخابز والمحال الخدمية بالمركز مقدمة اعتذارها، حيث إن الصيانة تستهدف تقديم خدمة أفضل.

وأهابت بالمواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا عقب إعادة التيار الكهربائي واستقراره.