قطع الكهرباء في مدينة دسوق على مدار يومين للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أصدرت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بياناً مشتركاً، أعلنت فيه عن قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق لمدة 7 ساعات غداً الاثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء يوم الاثنين

وأضاف بيان هندسة كهرباء دسوق ومركز ومدينة دسوق، أنّ المناطق التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائى غدًا الاثنين بمدينة دسوق هي شارع الجيش، وحى البرماوى، ومنطقة طريق بسيون وحتى الموقف العلوي، حيث سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين وحتى الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء

وأكد البيان، أنّه بعد غدٍ الثلاثاء سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق «ميدان إبراهيم الدسوقى، وبنك مصر، وشارع جابر الريفى، وجزء من شارع سعد زغلول»، وذلك الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة فى المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.