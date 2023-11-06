قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع مداخل المسجد الأقصى

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع مداخل المسجد الأقصى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وعلى صعيد آخر، لا تزال إسرائيل تشن حملة اعتقالات موسعة بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، واندلعت مواجهات في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد، من حارة الحدايثة وسط المخيم.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ب‏أن آلة الحرب الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.