اندلاع اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين شمال الضفة الغربية

اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال بمدينة حلحول جنوب الضفة الغربية اليوم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، أنَّ حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي الصادر عنها، أمس الأحد، أن 9730 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.