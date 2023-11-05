استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

اُستشهد شاب فلسطيني، يدعى أحمد حابس دبابسة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نوبا شمال غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اُستشهد شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، وصول إصابتان حرجتان للغاية برصاص جنود الاحتلال، إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

وفي إطار سياسة الاعتقالات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة «36 عاما» من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.