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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «الأمعري» في الضفة الغربية

كتب:

أحمد عادل موسى
09:10 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

اندلعت صباح اليوم الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اقتحام مخيم وسط إطلاق الرصاص الحي

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد، من حارة الحدايثة وسط المخيم.

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