استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال بمدينة حلحول جنوب الضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنَّ حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت وزارة الصحة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأحد، أن 9730 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أنَّ الاحتلال استهدف 3 مستشفيات رئيسية (مستشفى الشفاء، مستشفى ناصر للأطفال، مستشفى القدس) يوم أمس.

وتابعت أنَّ الاحتلال استهدف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، وهو يعد من اكبر المستشفيات في القطاع ويعالج آلاف المرضى ويستضيف آلاف النازحين، كما أنَّ المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى الاندونيسي شمال غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود، كما استهدف العديد من الألواح الشمسية في المستشفيات والمخابز.