تأخر إقلاع مراكب الصيد في كفر الشيخ بسبب الشبورة

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إن مياه البحر الأبيض المتوسط تتعرض لحالة من البخر الشديد، وانتشار الضباب والشبورة المائية، والتي تغطي المسطح المائي بكثافة كبيرة، ما ترتب عليه تأخر إقلاع بعض مراكب الصيد لمدة ساعة.

انتشار البخر في البحر الأبيض المتوسط

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار كبير للبخر عبر مياه البحر الأبيض المتوسط اليوم الاثنين، وانتشار كثيف للشبورة المائية، ما أدى لانعدام الرؤية بشكل كبير خلال ساعات الصباح.

50 ألف صياد في البرلس

وأضاف «شرابي» لـ«الوطن»، أن نحو 50 ألف صياد يعملون في مهنة الصيد سواء في مياه البحر الأبيض المتوسط، أو بحيرة البرلس، وهو الأمر الذي يجعلنا دائما حريصون على الحفاظ على حياتهم من أي مخاطر، وعلى مراكبهم من أي ضرر يذكر.