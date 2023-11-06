«حياة كريمة» تحقق طفرة في قرى الحسينية.. 553 مشروعا بالقطاعات المختلفة

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري، حياة كريمة، على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا في القرى والنجوع.

إجمالي مشاريع حياة كريمة بالحسينية

وتمكنت مؤسسة حياة كريمة من تحقيق طفرة نوعية في قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، من خلال إنشاء العديد من المشاريع الخدمية في القطاعات التنموية المختلفة، ويصل إجمالي المشاريع التي تعمل عليها حياة كريمة في الحسينية إلى 913 مشروعا، انتهت من حوالي 553 مشروعا منها في 41 قرية و740 تابعا بالمركز.

وضمن مشاريع حياة كريمة في قرى الحسينية، تم العمل على رفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب إنشاء محطات معالجة مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، فضلا عن عملها على مد خطوط الكهرباء، وكذا مد خطوط الغاز الطبيعي.

61 مشروعا في القطاع الصحي

وعلى مستوى المرافق، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير الطرق في مركز الحسينية، وكذلك إنشاء الكباري، وشهدت قرى المركز إنشاء عدد من الأبنية التعليمية، ومراكز الشباب ومجمعات خدمية، إلى جانب إنشاء عدد من المجمعات السكنية ضمن «سكن كريم»، حرصا من المبادرة على توفير حياة كريمة للأكثر احتياجا في قرى الحسينية بالشرقية.

أما على الصعيد الصحي، فانتهت حياة كريمة من إنشاء 61 مشروعا في هذا القطاع، تنوعت بين مراكز صحية ونقاط إسعاف وغيره، والجدير بالذكر أن إجمالي مشاريع حياة كريمة في قطاع التعليم قد وصل إلى 106 مشروعا في قرى المركز.