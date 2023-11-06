«حياة كريمة» تنهي تنفيذ 7 مشروعات غاز طبيعي بالفيوم.. والأهالي: حلم وتحقق

انتهت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من تنفيذ 7 مشروعات غاز طبيعي ضمن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ذلك المشروع تحديدًا الذي كان سبب بهجة آلاف الأهالي الذين تخلصوا من معاناة ملء أسطوانات الغاز، خصوصًا بالتزامن مع حلول فصل الشتاء التي كان يقل فيها الغاز نسبيًا.

وتكثف المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أعمالها للانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الغاز الطبيعي في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، خصوصًا إنّ شبكات الغاز أحد أهم مشروعات البنية التحتية التي تسير جنبًا إلى جنب مع مشروعات شبكات المياه، والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء والانترنت فائق السرعة.

إنهاء 7 شبكات غاز طبيعي

وأوضح الدكتور عماد عادل مدير مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف إنشاء وتنفيذ 42 مشروعًا لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في عددٍ من القرى، موضحًا إنّه تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ 7 مشروعات، بينما تكثف الأعمال في باقي المشروعات لسرعة إنهائها.

كأنّه حُلم وتحقق

لم تسع الفرحة قلب سيدات قرية قلهانة بعد توصيل الغاز الطبيعي لهن، «كأنّه حُلم وتحقق»، إذ أوضحن أنّه رغم أهمية مشروعات الصرف والكهرباء والمياه والإنترنت والوحدات الصحية التي تم تنفيذها بالقرية وأهميتها، إلا أنّ مشروع الغاز الطبيعي له مكانة كبرى في قلوب السيدات نظرًا لراحتهن الكبيرة بسببه، فأصبحن لا يقلقن من نفاد الأسطوانة أثناء الطهي، أو معاناة تغيير الأسطوانة كل فترة.

لم تعد هناك طوابير أو أزمة

وأضفن أنّه خلال حكم الجماعة الإرهابية كانوا يعانون كثيرًا من أجل الحصول على أسطوانة بوتاجاز، ثم جاء عهد الرئيس السيسي وبدأت الأزمة تنفرج، وتبقى الزحام خلال الشتاء فقط لزيادة استهلاك الغاز، أمّا الآن فلن يحتجن للوقوف في طوابير، فالغاز يعمل طوال الوقت، كما إنّهم تمكنوا من تركيب سخانات مياه تعمل بالغاز وألغوا التي تستخدم بالكهرباء وبالتالي يوفرون الكثير.

السيدات تدعو للرئيس السيسي

من ناحيتها أكدت نور محمود، ربة منزل إنّ جميع سيدات القرية تدعو للرئيس السيسي على توصيل الغاز الطبيعي لهن، موضحةً أنّهن لم تكن تحلمن بتوصيل الغاز لهن ولو بعد 50 سنة، لكنهن تفاجأن بتوصيله خلال عام واحد فقط، مؤكدةً أنّ جميع السيدات سيدعمن السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة ردًا لجميله بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلهن.