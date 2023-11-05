«حياة كريمة» تواصل مبادراتها لدعم القضية الفلسطينية

عملت مبادرة «حياة كريمة» جاهدة منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلى على دعم ومساندة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقديم المساعدات الإغاثية.

وحرصت المبادرة على تعريف النشء بالقضية ونشر الوعى بها من خلال إطلاق مبادرة «من إنسان لإنسان» للتوعية بالقضية وإشراكهم فى تجهيز المساعدات الإغاثية المرسلة إلى القطاع.

المبادرة تم إطلاقها استعداداً لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية المرسلة لغزة، وتهدف إلى تعزيز دور المؤسسة فى كافة الأنشطة التنموية المحلية والدولية، وتركز المرحلة الأولى منها على مشاركة الأطفال فى تجهيز المساعدات، تحت شعار «من طفل لطفل» لرفع توعية الأطفال والنشء بالقضية الفلسطينية، ودور مصر القيادى فى دعمها ومساندتها على مر التاريخ.

ويتم تنفيذ المبادرة من خلال استقبال مؤسسة «حياة كريمة» لطلاب المدارس، الحكومية والخاصة والدولية، بشكل يومى فى المقر الرئيسى للمشاركة فى تجهيز المساعدات مع متطوعى المبادرة.

وبعدها يتم مخاطبة المراحل العمرية المختلفة الموجودة والتركيز على الجوانب الإنسانية بأبعادها الثقافية والمادية والمعنوية، وتهتم المبادرة بالتوعية الثقافية للطفل من خلال سردية «الحكاية»، التى تعتمد على قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة للطلاب.

«البهنساوى»: القوافل نجحت فى الوصول إلى غزة

وقالت غادة البهنساوى، رئيس المركز الإعلامى لـ«حياة كريمة»، إن المبادرة شعارها «من إنسان لإنسان»، وأطلقتها المؤسسة لدعم غزة فى الأول من نوفمبر الجارى، انطلاقاً من شعار المؤسسة نفسها «حياة كريمة.. من إنسان لإنسان» وتعزيزاً لدورها فى كافة أنشطتها التنموية، المحلية منها والدولية.

وأوضحت أن مبادرة «من إنسان لإنسان» أطلقتها المؤسسة لدعم الفلسطينيين، وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة بمساعدة طلاب المدارس والجامعات، والمؤسسة أسهمت بشكل أساسى فى المرحلة الأولى من قوافل الإغاثة التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتضمنت 108 شاحنات، أسهمت «حياة كريمة» بشكل أساسى فى تجهيزها، بالتعاون مع كل مؤسسات التحالف.

وأكدت أن القوافل نجحت فى الوصول إلى غزة بفضل جهود القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على تجهيز المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية تحت شعار «من إنسان لإنسان»، وتتضمن شقاً توعوياً يستهدف الأطفال والشباب، إلى جانب الشق الخاص بجمع التبرعات المساندة لأهل فلسطين.

«فخرى»: قطار الخير موصول

وقالت الدكتورة مروة فخرى، المدير التنفيذى لـ«حياة كريمة»، إن المؤسسة شعارها «من إنسان لإنسان»، وكان لها دور رائد فى هذا المجال، لأنه لا يمكن الحفاظ على مكتسبات المبادرة دون تنمية الإنسان.

وذكرت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أنه طبقاً للوضع الراهن فى غزة بدأت المؤسسة إطلاق مبادرة «من إنسان لإنسان» وليس فقط المصرى، ومن الوازع الإنسانى أن نقف فى ظهرهم ونساندهم، وكنا كطاقم تنفيذى من المؤسسات الموجودة داخل معبر رفح من أول يوم، حتى نطمئن أن أول دفعة من المساعدات تدخل تحت مظلة التحالف الوطنى.

وتابعت: «قطار الخير موصول ولن ينتهى لأننا كنا أصحاب مبدأ، زى ما كتفنا فى كتفكم جغرافياً كتفنا فى كتفكم إنسانياً ومن وازع مسئوليتنا، والحمد لله القافلة التانية اتحركت النهادره ورايحة على رفح، وبنحب نرصد الواقع هناك إيه احتياجاته، والقافلة التانية كانت (حياة كريمة) أطلقت أنها من طفل لطفل ومن شاب لشاب، وبدأنا ندعو طلاب المدارس اللى حابين يساعدوا».