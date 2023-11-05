خبير سياسي يشيد بمبادرة «حياة كريمة»: تعي دورها التنموي في تقديم الدعم لغزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن «حياة كريمة» من أحد المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة المصرية، وانعكس دورها الإيجابي على الشعب المصري طوال الفترة الماضية، موضحا أن ما تقدمة المبادرة من توفير المساعدات اللازمة لأهالي القطاع في فلسطين، يؤكد أن دور حياة كريمة تخطى وجودها في مصر وانتقلت إلى الدول العربية، وهذا يعكس مدى قوة المبادرة وفعاليتها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن «حياة كريمة» بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، والمساعدات التي تقدمها إلى القطاع طوال الفترة الماضية، بجانب المبادرات التي تطلقها، آخرها مبادرة «من إنسان لإنسان»، يؤكد أنها تعمل في أكثر من اتجاه وتعي أهمية دورها التنموي والاجتماعي.

توفير المساعدات إلى غزة

واشار إلى أن المساعدات التي تقدمها «حياة كريمة» لأهالي غزة تضمن كل الأساسيات، خاصة في ظل تصاعد الأزمة، ما يؤكد أنها تتابع كل التطورات الحادثة في المنطقة، وتوسع دورها بما يتلائم مع هذه التطورات.