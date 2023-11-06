عضو بـ«مستثمرو السياحة»: جذب أكبر عدد من البريطانيين لزيارة مصر خلال الموسم الشتوي

تشارك مصر في افتتاح معرض سوق السفر العالمي «لندن السياحي» اليوم بالعاصمة البريطانية، والذى يختتم أعماله بعد غدا الأربعاء، وفقا لإدارة المعرض فإن عدد العارضين من شركات السياحة والطيران والفنادق يبلغ أكثر من 4 الآف عارض، ينتمون لنحو 155 دولة حول العالم، كما أنه من المقرر أن يبلغ زوار المعرض هذا العام نحو 35 ألف زائر.

معرض لندن ثانى أهم معرض سياحى فى العالم

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن معرض لندن السياحى يعتبر ثان أهم معرض سياحي في العالم بعد معرض برلين السياحي، وذلك من حيث عدد المشاركين وكم المؤتمرات واللقاءات داخل المعرض بين العاملين في صناعة السياحة والسفر حول العالم.

شركة الخطوط الجوية البريطانية عادت لتسيير رحلات لشرم الشيخ

وأضاف عبداللطيف خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن» من العاصمة البريطانية، أنّ معرض لندن السياحي هذا العام يأتى بعد أيام قليلة من وصول أول رحلات شركة الخطوط البريطانية لمدينة شرم الشيخ بعد توقف دام سنوات، وهو ما سيتم البناء عليه لزيادة الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، مشيرا إلى أنّ السياحة البريطانية هامة جدا، إذ أنها كانت من أكثر 10 دول إرسالا للسياح إلى مصر قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن الجناح المصرى المشارك في معرض لندن السياحي، سيعمل بكل جد على جذب أكبر عدد من السياح البريطانيين لزيارة مصر من خلال إبرام تعاقدات جيدة للموسم السياحي الشتوي الحالي، وأيضا الموسم السياحي الصيفي المقبل.