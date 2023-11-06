وزير السياحة يفتتح الجناح المصري بمعرض لندن السياحي اليوم

يفتتح اليوم الاثنين أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك بمعرض سوق السفر العالمي «لندن السياحي» المقام بالعاصمة البريطانية بداية من اليوم وحتى يوم 8 نوفمبر الجاري.

ويجري الوزير لقاءات رسمية مع بعض نظرائه من المشاركين بالمعرض فضلا عن العاملين بشركات السياحة والطيران البريطانية، إضافة إلى لقاءات إعلامية مع عدد من أهم وسائل الإعلام الإنجليزية يوضح خلالها الخطوات والتسهيلات التي تتخذها مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع السياحي والتجربة السياحية الجيدة التي يعيشها السياح خلال زيارتهم لمصر، فضلًا عن إستراتيجية الوزارة للوصول بأعداد السياح الوافدين لمصر لـ30 مليون سائح بحلول عام 2028.

الجناح المصري سيكون مبهرا

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إن الجناح المصري المشارك بالمعرض سيكون مبهرًا من حيث استخدام كافة الوسائل الإلكترونية للعرض، لافتا إلى أن الجناح سيشهد أيضًا عددًا من اللقاءات التي سيجريها القطاع السياحي الخاص مع نظيره البريطاني لبحث زيادة أعداد السياح البريطانيين الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة.

السياحة الأثرية والثقافية

وأضاف لـ«الوطن»، أن القطاع السياحي المصري سيركز بصفة كبيرة خلال المعرض على الترويج لمدن القاهرة والأقصر وأسوان وهي المدن التي يتواجد بها نمط السياحة الأثرية والثقافية، خاصة أن السياح البريطانيين يعشقون الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أن الجناح سيشهد أيضا الترويج للسياحة الشاطئية والترفيهية الموجودة بالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.