العاهل الأردني عن تقديم مساعدات طبية جوية إلى غزة: هذا واجبنا

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فجر اليوم الاثنين، إنَّ القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمستشفى الميداني الأردني بغزة، وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية عن «بترا».

العاهل الأردني: أنزلنا مساعدات للمستشفى الميداني الأردني بغزة جوا

وأضاف العاهل الأردني: «بحمد الله تمكن سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة».

وأوضح: «هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة».

كما أكّد الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.