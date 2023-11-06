السفير ماجد عبد الفتاح: أمريكا ترفض وقف إطلاق النار في غزة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، إن المراقب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة أوضح أن كلاً من الإمارات والصين طلبتا عقد جلسة سريعا بعد قصف دولة الاحتلال للمؤسسات الطبية.

وتابع خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «لدينا جلسة مشاورات نتيجة زيادة الهجمات على المستشفيات وعربات الإسعاف والمخيمات وسوف يثار تصريحات الوزير الإسرائيلي حول السلاح النووي أيضًا».

الجانب الأمريكي رفض النص على وقف إطلاق النار

وحول مشروع القرار الذي صاغته الإمارات في وقت سابق قال: «القرار يواجه مشكلات كبيرة من الجانب الأمريكي رفض النص على وقف إطلاق النار والحديث فقط عن هدنة إنسانية والنص على حق دولة الاحتلال في الدفاع عن النفس وإطلاق المحتجزين دون أن يربط ذلك بأية شروط وفي المقابل يرفض الجانب العربي توصيف عمليات المقاومة بأنها عمليات إرهابية وبالتالي هناك خلاله شكوك أن يكون هذا القرار في القريب العاجل أن يخضع للتصويت».

حماس مجرد جزء من فلسطين

وأضاف أن حماس مجرد جزء من فلسطين عددهم لا يتجاوز 30 إلى 40 ألف شخص في مقابل 2.5 مليون فلسطيني يعيشون داخل القطاع.