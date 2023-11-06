برلمانية تنتقد الصمت الدولي تجاه «الاحتلال الإسرائيلي»: يهدم مبادئ حقوق الإنسان

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس في جرائم الحرب التى يرتكبها بقطاع غزة يؤكد للعالم مدى وحشيته، إذ يستهدف الأطفال والنساء والمرضى.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن استمرار الصمت الدولي والعربي على هذه المجازر، ليس له مبرر أو تفسير سوى الموافقة والدعم الغربي لذلك الاحتلال.

وحذرت من استمرار ذلك الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال، مشيرا إلي أنه يهدم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي تغنت بها دول العالم الأول على مدار عقود.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وتابعت: «جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل بموافقة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، يكشف للعالم أن تلك الدول هي الممول الأول لهذه المجازر، لاسيما أن أمريكا خصصت من ميزانيتها وتسليحها من أجل دعم إسرائيل في حربها غير المتكافئة ضد المدنيين العزل».

وطالبت من العالم العربي باتخاذ موقف موحد تجاه ما تقوم به، من أجل الضغط علي إسرائيل وإجبارها على وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية العالم إن وجدت.