رئيس جامعة حلوان يتفقد المقر الجديد ومعهد الملكية الفكرية في المهندسين

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم، مقر الجامعة بالمهندسين، عمليات التطوير الجارية هناك تمهيداً لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.

وأكد رئيس جامعة حلوان على دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيرًا إلى أنّ الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

معهد الملكية الفكرية

وأجرى قنديل جولة أخرى إلى معهد الملكية الفكرية في الجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد، مؤكدًا دور المعهد في تشجيع الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيدًا بالدور الريادي للمعهد على المستوى المحلي والإقليمي.

جاء ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

رافق رئيس جامعة حلوان في الجولة الدكتور أحمد البنداري مدير مركز الاستشارات، الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات، محمد ناصر أمين عام الجامعة، الدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

عقد شراكات تعاون في قسم الإرشاد

كما تفقد قنديل كلية السياحة والفنادق بالجامعة، واستقبله الدكتورة سهى عبدالوهاب عميد الكلية ووكلاء الكلية، حث الدكتور قنديل على ضرورة عقد شراكات تعاون في قسم الإرشاد، وكذلك حث على عمل برامج جديدة وتطوير البرامج الحالية لجذب الطلاب الوافدين للكلية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إدخال البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على نظام التحول الرقمي. وانتقل إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، واطلع على آخر مستجدات تطوير صالة الجمباز بالكلية، وتفقد مرافق الكلية المختلفة.