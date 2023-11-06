ما قصة المثلث الأحمر المقلوب؟.. انتشر بقوة على «فيسبوك» والسر غزة

مثلث أحمر مقلوب انتشر بين يوم وليلة، ليثير حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولون صوره، متسائلون عما يشير إليه الرمز، البعض يرغب في معرفة قصته، وآخرون يشاركونه بعبارات الدعم للقضية الفلسطينية، ومع انتشار عديد من الصور المعدلة ببرنامج «الفوتوشوب» للمثلث مع علم فلسطين، نوضح سر المثلث الأحمر ومدى انتشاره.

سر المثلث الأحمر المقلوب

باتت علامة المثلث الأحمر منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حيرة بعض المستخدمين حول دلالة تلك العلامة، وبحسب هشام عوض، أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فإن المثلث الأحمر يدل على الأهداف الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تدمرها الفصائل الفلسطينية في دفاعها عن غزة، ومواجهة الهجمات الوحشية على القطاع.

ودلل أصحاب هذا التفسير، على وجهة نظرهم بتداول فيديوهات من المعارك الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تظهر صحة الإشارة المنتشرة، ففي كل فيديو يضعون علامة مثلث أحمر صغير على الأهداف التي يدمرونها، مرددين: «الله أكبر ولله الحمد»، ومعها نشر رواد التواصل الإجتماعي تصاميم مختلفة للمثلث الأحمر ليصبح علامة للنصر.

«لاحظت إن في أصدقاء كتير بيسألوني عن المثلث الأحمر، المثلث الأحمر دة اللي بيظهر في فيديوهات المقاومة، بيشير للأهداف بتعتهم للفت الانتباه، إلى إن دة الهدف اللي هنضربه، فركزّ عينك عليه، زي في الصور دي كدع المثلث فوق الدبابات والآليات العسكرية اللي تم استهدافها، والشيء الرائع غير الاعتيادي في الموضوع، يعني إن الاستهدافات دي من المسافة صفر، يعني مواجهة العدو وش لوش على بُعد شوية أمتار بسيطة، وبدون أي حواجز فالاستهداف بيجي مباشر وقوي بشكل شُجاع، عشان كده بنتكلم عن عظمة دلالة المثلث الأحمر، وعن المسافة صفر»، بحسب منشور هشام عوض، الذي حاول من خلاله شرح فكرة المثلث الأحمر المقلوب.

ما استراتيجية المسافة صفر؟

يرمز المثلث الأحمر المقلوب، للأهداف التي تدمرها الفصائل الفلسطينية بالمسافة صفر، وهي استراتيجية تطبق عندما يكون هناك تداخل بين طرفي الحرب، وتكون عملية الحرب داخل بناية واحدة، أو مربع واحد، أو بمعنى آخر يبتعد الطرفان عن بعضهما عدة أمتار فقط، ويتراوح مجال المواجهة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، إلى 50 أو 75 أو 100 متر على الأكثر، بحسب موقع «reddit».