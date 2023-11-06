انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، ضمن أنشطة برامجها التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

وتفقد محافظ أسيوط قاعة التدريب الرئيسية، والتقى بعض المدربين والمتدربين واستمع منهم إلى انطباعاتهم عن البرنامج التدريبي وأوجه الاستفادة منه.

المرأة تقود في المحافظات

ووجه المحافظ شكره وتقديره للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب، وجميع المشاركين في البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، مشيرا إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي يشمل أهم المعارف والمهارات التي تساعد المرأة على المشاركة الفعالة في المجتمع، وفن المهارات الإدارية والشخصية ولتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، كما يضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

تأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية

وأشاد محافظ أسيوط ببرامج الأكاديمية الوطنية، ودورها الرائد في إعداد وتأهيل القيادات، خاصة برنامج «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، الذي يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة لتأهيلها لتولي المناصب القيادية وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وللمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن في كافة القطاعات، لافتًا إلى المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوليها العديد من المناصب القيادية في كافة قطاعات الدولة.

ووجه المحافظ رسالة إلى المتدربات في البرنامج، حثهن فيها على الجد والاجتهاد وتحقيق أقصى استفادة من التدريب، مؤكدا دعمه الكامل للبرنامج التدريبي لتحقيق أقصى استفادة منها.