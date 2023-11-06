«الاحتلال الإسرائيلي» تشن حملات اعتقالات موسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات موسعة شملت 66 مواطنا من الضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

في القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 مواطنا، عُرف من بينهم: مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي، ومن نابلس، اعتقل جيش الاحتلال 8 مواطنين، أما من الخليل، فاعتقل الاحتلال 8 مواطنين منهم سيدة.

حملة اعتقالات واسعة في جنين

ومن جنين، اعتقل الاحتلال 6 مواطنين، بينما من رام الله جرى اعتقال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية النبي صالح، واثنين آخريين، ومن سلفيت اعتقل جيش الاحتلال الشابين أيهم عبد الحافظ سلامة، من بلدة بديا، ومحمود يوسف بوزية من بلدة كفل حارس.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مسن يدعى نائل نوفل عمره 60 عاما، ومعه نجله، واثتين آخرين.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال منذ السابع من تشرين أول الماضي، بلغت 2150 حالة اعتقال، فيما أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقا.

وأشارت الهيئة إلى حملات الاعتقال المتواصلة شملت كل الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.