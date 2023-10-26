قوات الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقال في القدس

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقال استباقية في القدس، وأن صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة.

تنفيذ عملية السيوف الحديدية ضد غزة

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.