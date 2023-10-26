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قوات الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقال في القدس

كتب:

هانى حسن
10:55 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقال استباقية في القدس، وأن صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة.

تنفيذ عملية السيوف الحديدية ضد غزة

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

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بقلم هانى حسن