«العلاج الحر» تضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على عدد من المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان في نطاق مركزي جمصة ونبروه، وتمكنت من ضبط 3 مراكز غير مرخصة.

حملات على المنشآت الطبية الخاصة

وأشار «مكين»، في بيان، أن الحملات جاءت في ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات محافظة الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملة التي قامت بها الإدارة بعضوية الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور محمود الصاوي، تبين من خلالها أن المراكز المضبوطة تدار دون تراخيص وبواسطة أفراد غير مؤهلين ليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب، ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية.

تحرير محاضر ضد المخالفين

وأضاف «فؤاد»، أنه تم اصطحاب المسؤولين عن تلك المراكز إلى قسم شرطة مركز جمصة ونبروه، وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.