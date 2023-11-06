كشفت الناقدة فايزة هنداوي، عن وفاة ليلى صديق، والدة ابن الفنان مدحت صالح، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، موضحة أنه لم يتحدد بعد موعد الجنازة.

ودخلت فايزة هنداوي، خلال حديثها مع «الوطن»، في حالة انهيار شديدة، كونها كانت الصديقة المُقربة للراحلة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت فايزة هنداوي، قد نشرت صورة تجمعها بالراحلة ليلى صديق، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقة عليها بقولها: «يالا يا ليلي.. علشان ترجع لمتنا وأيامنا الحلوة.. يا رب ليلي يا رب».

سبب وفاة ليلي صديق

وقال أحد أصدقاء ليلى صديق لـ«الوطن» إنَّها توفت داخل إحدى المستشفيات، إذ كانت تعاني من تليف في الرئة، نتيجة إصابتها بكورونا، مبينًا أنَّه جار إنهاء ورق الوفاة في الوقت الحالي، ولم يتحدد حتى الآن موعد ومكان جنازة وعزاء ليلى صديق.

دعم الأصدقاء وقت المرض

وحرص عدد كبير من الأصدقاء على دعم الراحلة طوال فترة مرضها، وأبرزهم الناقدة فايزة هنداوي، إذ كتبت: «صاحبتي وأختي وعشرة السنين ليلي صديق في حالة حرجة يا رب يا رب اشفيها، دعواتكم ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها ولكل حبايبها»