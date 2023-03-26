الناقدة فايزة هنداوي عن مشاركة سميحة أيوب في «حضرة العمدة»: مُلهمة

أشادت الناقدة فايزة هنداوي بأداء الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في مسلسل «حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023 من بطولة روبي بجانب عدد من النجوم من بينهم: أحمد رزق، وإدوارد، ووفاء عامر بالإضافة إلى محمد محمود عبدالعزيز، ومن تأليف إبراهيم عيسى.

وقالت فايزة هنداوي في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «الست سميحة أيوب دي ملهمة والله، وبتأكد إن السن فعلا ملوش علاقة بالإرادة والتحدي والقدرة على العطاء».

فايزة هنداوي: سميحة أيوب تحتفظ بقدراها وهيبتها وحضورها

وتابعت: «سميحة أيوب بدأت التمثيل عام 1938 في فيلم (المسيح) للمخرج أحمد علام، ومازالت تواصل مسيرتها وتحتفظ بقدرتها على الوقوف أمام الكاميرا والحفظ والتركيز، ومازال لديها الهيبة والحضور.. ربنا يديها الصحة والعمر».

تفاصيل شخصية سميحة أيوب في «حضرة العمدة»

وتجسد الفنانة سميحة أيوب ضمن أحداث مسلسل حضرة العمد، دور جدة «صفية» التي تقوم بها الفنانة روبي، حيث تتولى منصب عمدة قرية تل شبورة، وتكون السيدة الأولى التي تتولى هذا المنصب ليكون ذلك بداية تصاعد الخلافات والصراعات داخل القرية.