دعم «صرف أسيوط» بـ6 وحدات جديدة لشفط مياه الأمطار بتكلفة 5.5 مليون جنيه

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اصطفاف معدات وحدة الإنقاذ السريع في منطقة عرب المدابغ، التابعة لحي غرب أسيوط، للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية، ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث.

وحدة الإنقاذ السريع

وشهد الاصطفاف خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبعض العاملين بوحدة الانقاذ السريع بالمحافظة، حيث تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه المعدات المشاركة في الاصطفاف، وشاهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة من أوناش ولوادر وحفارات، ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة، للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات واطمأن على تدريب العاملين على استخدام تلك المعدات بكفاءة وجاهزيتها لتنفيذ أية مهام في أي وقت ووجه المحافظ الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف، لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

إدارة الأزمات

وأوضح المحافظ، إجراء عدة تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة، منها اصطفاف معدات شفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم تدعيمها بـ6 وحدات جديدة لنزح ورفع مياه الأمطار بقيمة 5.5 مليون جنيه.