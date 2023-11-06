«التخطيط»: قناة السويس تحقق الإيراد الأعلى في تاريخها بـ9.4 مليار دولار

كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر، حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها، أنّ قناة السويس نجحت في تحقيق أعلى نسبة زيادة في تاريخ إيرادتها والتي بلغت 35%، بعد أن سجلت إيرادات حوالي 9.4 مليار دولار في عام 2022-2023 مُقارنة بنحو 7 مليار دولار في العام السابق.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس حقق 10 مليار دولار خلال عام 2022-2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليار و210 مليون جنيه بنسبة 33.1%، القطاع الإنشائي بقيمة حوالي 2مليار و610 مليون جنيه بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات.

التحديات والتغيرات الاقتصادية

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشارت إلى أنه على الرغم من استمرار التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.8 خلال عام 2023/2022 ، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.