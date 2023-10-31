وزير النقل: لا أحد يستطيع أن ينافس قناة السويس

أكد وزير النقل، أنه لن يستطيع أحد أن ينافس قناة السويس بالشكل الذي يؤثر عليها بالسلب، سواء بإنشاء ممرات تجارية، موضحا أن الحركة التجارية بعيدا عن القناة تكاليفها باهظة في النقل والشحن والحركة من ميناء لآخر مرورًا بالسكك الحديدية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، أن القطار الكهربائي السريع بمثابة قناة سويس جديدة على القضبان أو الممر اللوجستي المتكامل، مؤكدًا أنه يربط كل الموانئ ببعضها البعض، ويتكامل مع مختلف وسائل النقل الأخرى.

وأكد أن هناك شبكة من السكك الحديدية المتكاملة مع الموانئ، بما يسهم في ربط البحر الأحمر بالمتوسط.