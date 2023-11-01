محافظ شمال سيناء: مستشفى الشيخ زويد جاهز لاستقبال مصابي غزة

أعلن مستشفى الشيخ زويد المركزي في محافظة شمال سيناء، أنه جاري الانتهاء من المستشفى الميداني في الناحية الجنوبية لساحة مستشفى الشيخ زويد المركزي، القريبة من مبنى الصيدلية، مع تجهيز مستشفى الشيخ زويد لاستقبال الجرحي والمصابين من قطاع غزة، بعد دخولهم خلال معبر رفح.

المستشفى الميداني في الشيخ زويد

وكان صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، قد تفقد الأعمال الجارية في المستشفى الميداني بساحة مستشفى الشيخ زويد، رفقة فايز عبد الحميد مدير المستشفى والفريق الطبي بالشيخ زويد، موضحًا أنه جرى إيصال جميع الخدمات للمستشفى من مياه وكهرباء، مع إضافة مولدات كهربائية احتياطية، وتجهيز سبل التهوية التامة والأريحية الطبية لإمكانية أنّ يجلس المصاب فترة طويلة.

وتابع «أبوهولي» في حديثه لـ«الوطن»، أن المستشفى الميداني جرى تخصيصه لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في المنطقة المقابلة لصيدلية المستشفى من الناحية الجنوبية، وذلك بعد أن جرى تسوية التربة وعمل الخراسانات، وتركيب الغرف والكرافانات عليها من الناحيتين، وسوف يكون مفتوحًا باتجاه باب مستشفى الشيخ زويد المركزي الخارجي، لتكون غرفة مشتركة دائمة بين المستشفيين.

مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد أعلن استعداد مستشفيات المحافظة، لاستقبال الجرحى القادمين من قطاع غزة، حال طلب ذلك، وأنه حتى اللحظة لم يدخل أي مصاب إلى معبر رفح من قطاع غزة، مضيفا أنه جرى إنشاء مستشفى ميداني بالشيخ زويد بعد تركيب الكرافانات، والخيام، سعة الخيمة الواحدة 20 سريرًا، بطول 15 مترًا، وإجمالي مساحة المستشفى الميداني 30 طولًا في عرض 46 مترًا، بخلاف الجانبيين غرف عمليات وملاحظة وأشعة. .