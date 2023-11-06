عاجل.. تحرك جديد من «المدارس» بشأن الغياب

نشر عدد من المدارس، أسماء الطلاب المفصولين بسبب تخطي نسبة الغياب المقررة بلائحة الانضباط المدرسي، الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحذير هام من المدارس بسبب الغياب

وحذرت المدارس، الطلاب من تخطي أيام الغياب مع انتهاء أول شهر في العام الدراسي الحالي 2023/2024، مؤكدة على تطبيق القرار الوزاري 187 والخاص (لائحة الانضباط المدرسي) وفصل الطلاب حال تخطي عدد أيام الغياب المسموح بها طبقا للائحة.

وأكدت المدارس، على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي، على الالتزام بالحضور والمواظبة، مشيرة إلى أن الغياب يؤثر على درجات المواظبة والسلوك وأعمال السنة للمواد الدراسية وسيتم فصل الطالب الذي استنفذ مرات الغياب بدون عذر والطالب الذى لم يحضر بنسبة 85٪ على الأقل.

- غياب 7 أيام إنذار تحريري أولي.

- غياب 14 يوما إنذار تحريري ثاني.

- غياب 21 يوما إنذار تحريري نهائي.

- غياب 26 يوما فصل.