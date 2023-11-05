«التعليم» تكشف نتائج التقييم الوطني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي، والذي يهدف إلى جمع بيانات صحيحة وموثقة وعادلة عن الكفايات التي تحققت لدى التلاميذ الذين أتمو الدراسة في مقرري اللغة العربية والرياضيات للصف الرابع الابتدائي في مدارس التعليم العام والمعاهد الأزهرية، ومقدار واتجاه التغير الذي حدث في مستويات تعلم التلاميذ الذين دارسوا على الأقل 85% من منهج الصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات.

نتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، نتائج نتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي ،وهي كالتالي:

- أظهرت نتائج تحليل استجابات التلاميذ في اللغة العربية والرياضيات أن النسبة الأكبر من التلاميذ المشاركين في تقييم 2023 من التعليم العام والأزهر تتركز في المستوى «مبتدئ» 45.3% في اللغة العربية و50.7% في الرياضيات، أي أن ما يقرب من نصف التلاميذ الخاضعين للتقييم لم يحققوا الحد الأدنى من المعرفة والمهارات والخبرات المستهدف تعلمها في الصف الرابع الابتدائي في كل من اللغة العربية والرياضيات برغم الانتهاء من أكثر من 85% من منهج المادتين لهذا الصف.

- وبمقارنة توزيعات التلاميذ على المستويات المعيارية للتعلم في مادتي اللغة العربية والرياضيات في تقييمي 2021 و 2023، يتضح حدوث فروق ضئيلة بين التقييمين حيث كانت النسبة الأكبر من التلاميذ في تقييم 2021 أيضا في المستوى «مبتدئ» 47.3% في اللغة العربية، 48.9% في الرياضيات، ما يستدعي البحث في العوامل التي حالت دون حدوث تحسن بارز في مستوى تحصيل التلاميذ في المادتين.

- وتشير النتائج إلى أن مستوى تعلم التلاميذ في الرياضيات أفضل من تعلمهم في اللغة العربية، حيث بلغت نسبة التلاميذ في المستويين الأعلى في الرياضيات 32.3%، في حين بلغت نسبتهم في اللغة العربية 24.5%.

تفوق الإناث على الذكور في تعلم المادتي

- مقارنة نتائج تقييمي 2021 و 2023 في اللغة العربية والرياضيات:

- أظهرت نتائج المقارنة بين الذكور والإناث في مستويات تعلم اللغة العربية والرياضيات، تفوق الإناث على الذكور في تعلم المادتين، حيث بلغت نسبة من حققوا المستويين الأعلى من الإناث في اللغة العربية 29.4%، مقابل 20% من الذكور، وفي الرياضيات 33.4% للإناث مقابل 31.2% للذكور، مع ملاحظة تفوق الذكور على الإناث في المستوى متقدم في الرياضيات.

أظهرت نتائج المقارنة بين الريف والحضر في مستويات تعلم اللغة العربية والرياضيات ارتفاع نسبة من حققوا المستويين الأعلى في المادتين من تلاميذ الحضر عن نسبتهم من تلاميذ الريف في اللغة العربية حققت نسبة 1.6 من تلاميذ الحضر المستويين الأعلى في التعلم، في مقابل 18.8% فقط من تلاميذ الريف، الرياضيات حقق المستويين الأعلى نسبة 34.8% من الحضر مقابل 29 من الريف.

أظهرت المقارنة بين نوعي التعليم العام والأزهري في مستويات تعلم التلاميذ أن النسبة الأعلى من التلاميذ الذين صنف تعلمهم في المستويين الأعلى من التعلم متقدم، وكفء في كل من اللغة العربية والرياضيات كانت من التعليم الأزهري بنسبة 32.2% مقارنة بنسبة 24.9% في التعليم العام في اللغة العربية، و37.7% في التعليم الأزهري مقابل 29.6% في التعليم العام في الرياضيات.