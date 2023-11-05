«التعليم» تعلن أعلى 5 محافظات في تقييم طلاب رابعة ابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلى خمس محافظات في مستوي التعلم، وفقاً لنتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي، والذي أجري علي الطلاب في مادتين اللغة العربية والرياضيات في شهر أبريل الماضي.

أعلى 5 محافظات في مستوي التعلم

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ المقارنة بين المديريات التعليمية (المحافظات) في مستويات تعلم التلاميذ في تقييم 2023 أظهرت ما يلي:

- أعلى 5 محافظات من حيث نسبة التلاميذ في المستويين الأعلى: متقدم وكفاء في نواتج تعلم اللغة العربية دمياط (44) المنوفية (43.9%)، الغربية (39.2%) القليوبية (38.2%)، الإسكندرية (%37.5).

- وأعلى 5 محافظات من حيث نسبة التلاميذ في المستويين الأدنى مبتدئ وتحت مستوى الصف في نواتج تعلم اللغة العربية بني سويف (88.3%) الأقصر (88) سوهاج (86.9%)، أسيوط (%84)، أسوان (84.5%).

قطاع الوجه البحري أعلى في مستوي التعلم

- أعلى 5 محافظات من حيث نسبة التلاميذ في المستويين الأعلى متقدم وكفاء في نواتج تعلم الرياضيات المنوفية (56.1) القليوبية (45.7%)، الغربية (40.6) البحيرة (38.9%)، كفر الشيخ (%38.8)، وأعلى (5) محافظات من حيث نسبة التلاميذ في المستويين الأدنى مبتدئ وتحت مستوى الصف في نواتج تعلم الرياضيات بورسعيد (85.8%) سوهاج (77.5%)، بني سويف (77.4%)، أسيوط %75 (75.5%) الأقصر.

- أعلى 3 محافظات على مستوى المادتين هما المنوفية والقليوبية والغربية، وهذا يستدعي إجراء مزيد من الدراسات للتعرف على العوامل السياقية التي أدت إلى تحسن أداء التلاميذ في تلك المحافظات مقارنة بأقرانهم والاستفادة من تلك الخبرات لتحسين أداء التلاميذ في باقي المحافظات.

على مستوى القطاعات الجغرافية، أظهرت النتائج أن قطاع الوجه البحري هو أعلى قطاع في المادتين، في حين كان قطاع الوجه القبلي هو أقل قطاع في المادتين.