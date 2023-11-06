«التعليم»: تعدد الفترات وقصر اليوم الدراسي سبب انخفاض مستويات التعلم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج الاستبيانات للتقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي تلاميذ علي عينة التقييم الأساسي 12,875 تلميذا من نفس المدارس والمعاهد التي شاركت في تقييم خط الأساس 2021، وعددها 247 مدرسة ومعهداً أزهرياً، وروعي في العينات المختارة أن تكون متمثلة التلاميذ المستهدفين بما فيهم تلاميذ الأزهر، ومن 22 محافظة، إذ جرى استبعاد المحافظات الحدودية.

وأضافت «التعليم»: أجري الاستبيان على 780 معلما ومعلمة ممن درسوا اللغة العربية والرياضيات لهؤلاء التلاميذ في الصف الرابع وعدد 247 مديرا أو شيخ معهد أو من يقوم بعملهم في المدارس التي شملتها عينة التقييم الأساسي.

تعدد الفترات وقصر اليوم الدراسي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الاستبيان دعمت نتائج مقارنة الاستجابات على الاستبيانات بين المحافظات، واحتمالات تأثير عدد من عناصر السياق التعليمي في انخفاض مستويات تعلم التلاميذ في الصف الرابع الابتدائي، من أهمها ما يلي:

- تعدد الفترات، وقصر اليوم الدراسي.

- وجود مصادر للضوضاء «أسواق - مواقف - سيارات» في محيط العدد الأكبر من مدارس العينة، ما يزيد احتمالات تأثيراتها الضارة على تركيز التلاميذ وقدرتهم على مواصلة الانتباه.

- تعدد حالات الدمج وتنوع فئاتها في بعض الفصول، ونقص توافر التجهيزات المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- صعوبة الوصول لبعض المدارس بسبب الموقع أو المواصلات، يؤثر في انتظام الحضور.

الانخفاض في الأنشطة المدرسية

- الانخفاض الملحوظ في الأنشطة المدرسية المتاحة للتلاميذ في بعض المدارس، نتيجة التفاوت في المباني المدرسية ووجود نسبة من المدارس في مباني قديمة ومبان مستأجرة لا تسمح - مساحة تصميما - بتفعيل كثير من الأنشطة المدرسية، فضلا عن نقص التجهيزات والكوادر اللازمة لتفعيل بعض الأنشطة.

- وجود بعض الممارسات التدريسية غير الملائمة في بعض الفصول، منها القراءة الارتدادية، والقراءة الصامتة بصوت منخفض، والإشارة بالإصبع على كلمة كلمة أثناء القراءة، واعتبار أن تنفيذ المنهج ينحصر في تدريس الكتاب المدرسي، وغياب استراتيجيات واضحة لإدارة الصف تضمن توافر بيئة آمنة ومحفزة للتعلم.