«الشباب» تطلق النسخة الأولى من البرنامج القومي لـ«التعلم بالنمذجة»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني «الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية»، فعاليات النسخة الأولى من البرنامج القومي لإعداد مدربين حول « التعلم بالنمذجة » بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

ويشارك في النسخة الأولى 20 شابًا وشابة من المرحلة العمرية «16ــ 26» عامًا، ضمن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

اكتساب المعرفة والإدراك والشعور بمفاهيم الدمج

ترتكز فعاليات البرنامج التدريبي حول كيفية اكتساب المعرفة والإدراك والشعور بمفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة بالصور المختلفة داخل المجتمع، ورفع الوعي بالآثار المترتبة على غياب تطبيق مفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة، واكتساب مهارات التواصل والعمل الجماعي والدعوة والتعامل مع الاختلافات، من خلال استراتيجيات تعلم حديثة «التعلم بالنمذجة» باستخدام نموذج محاكاة اللوتس، والذي يهدف إلى طرح مجموعة من الافتراضات واستخدامها لمحاولة كسب المزيد من المفاهيم.