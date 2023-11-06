نتائج دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة السويس

أقيمت فاعليات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة في دور المجموعات أمس الأحد، مباراة في دوري مراكز الشباب في محافظة السويس بنسخته العاشرة بين مركز شباب السلام ومركز شباب الجبلايات.

دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالسويس

وأكدت مديرية الشباب والرياضة في بيان، أن المباراة جاءت ضمن المجموعة الأولي في الأسبوع الثاني من الدور الثاني لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة في محافظة السويس على ملعب مركز شباب الجبلايات، بين فريق مركز شباب الجبلايات وفريق مركز شباب السلام وأسفرت عن فوز فريق مركز الجبلايات باربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للفريق الضيف.

دوري مراكز الشباب يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

ويقام دوري مراكز الشباب، في نسخته العاشرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر - محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.