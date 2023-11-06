«الشباب والرياضة» توفر وظائف شاغرة بمرتبات مجزية.. سجل بياناتك الآن

خصصت وزارة الشباب والرياضة يوما مفتوحا لتوظيف الشباب في إحدى الشركات الخاصة، بالتعاون مع شركة ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط التقديم، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

- منسق ممرات: مؤهل متوسط - عالي.

- بائعين جزارة- بقالة- خضار وفاكهة- عطارة: مؤهل متوسط - عالي.

- أفراد أمن مؤهل متوسط - عالي.

- كاشير مؤهل عالي.

- محضر طلبات مؤهل عالي

- مسؤول استلام مؤهل عالي

- مراقب مخزون مؤهل عالي.

- أخصائي تسويق مؤهل عالي

المميزات الوظيفية:

- رواتب مجزية·

- تأمين طبي واجتماعي·

- وجبات غذائية·

- تارجت شهري

شروط التقديم

- موقف واضح من الخدمة العسكرية

- السن لا يزيد عن 40 سنة

موعد ومقر انعقاد اليوم التوظيفى:

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجرى عقد اليوم التوظيفي المفتوح في نادي الشرقية الرياضي، يوم السبت 11 نوفمبر من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة عبر الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/XLRHgsgHJN